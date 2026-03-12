Электродепо «Троицкое» станет крупнейшим в России — мэр Москвы
17:08 12.03.2026
В Москве начинается строительство крупнейшего в России электродепо «Троицкое». Оно будет обслуживать поезда Троицкой линии, которая сейчас активно строится. По словам мэра Сергея Собянина, завершить создание депо планируется в 2029 году.
По словам градоначальника, на участке 26,7 га между Калужским и Новомихайловским шоссе построят 11 зданий. Среди них – крупнейший в РФ производственно-административный блок площадью около 100 тыс. кв. м. Он объединит административно-бытовой корпус, блоки производственных и бытовых помещений, мотодепо для обслуживания и ремонта моторельсового транспорта, отстойно-ремонтный корпус с цехами для эксплуатационного обслуживания и ремонта подвижного состава, участок мойки составов и участок обточки колесных пар подвижных составов.
В депо будут открыты 70 смотровых канав, полигон для практического обучения локомотивных бригад, энергетический комплекс, который будет обслуживать только новый объект.
Напомним, в сентябре 2024 года в Москве были запущены четыре станции Троицкой линии – «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская», в декабре того же года открытии еще три – «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». В сентябре 2025 года линия дополнилась еще рядом станций: «Вавиловской», «Академической», «Крымской» и «ЗИЛ».
