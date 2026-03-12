Глава МЭР: Туристы получат деньги за сорванный отдых в странах Ближнего Востока в полном объеме

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские туристы получат деньги за сорванный отдых в странах Ближнего Востока в полном объеме благодаря принятому правительством решению, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца», — сказал министр, слова которого приводят в пресс-службе МЭР.

По его словам, принятые меры позволят нивелировать последствия текущей ситуации для всей туротрасли, совокупные потери которой оцениваются в 7 млрд руб. «Механизм уже запущен, „Турпомощь“ готова к приему уведомлений от операторов», — подчеркнул Решетников.