Глава МЭР: Туристы получат деньги за сорванный отдых в странах Ближнего Востока в полном объеме
18:45 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца», — сказал министр, слова которого приводят в пресс-службе МЭР.
По его словам, принятые меры позволят нивелировать последствия текущей ситуации для всей туротрасли, совокупные потери которой оцениваются в 7 млрд руб. «Механизм уже запущен, „Турпомощь“ готова к приему уведомлений от операторов», — подчеркнул Решетников.
