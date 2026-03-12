Ссылки на Декларацию о независимости в новой Конституции Армении быть не должно - Пашинян
20:02 12.03.2026 Источник: Интерфакс
В новой Конституции Армении не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства. «Декларация о независимости построена на логике конфликта. В действующей Конституции Армении упоминается, что она основана на Декларации о независимости страны, которая была принята 23 августа 1990 года.
Декларация основывается в том числе на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Пашинян заявил, что для подписания мирного договора с Азербайджаном «проводится молчаливая, спокойная дипломатическая работа». «Не сомневаюсь, что этот договор будет подписан. В Армении есть силы, которые особо не рады миру. Мы, граждане Армении, должны заботиться о мире и сделать его необратимым», – сказал премьер. Он выразил недовольство тем, что во время литургий в церквях Армении упоминается название Арцах.
«Когда премьер-министр заявляет, что карабахское движение прекращено, никто не может его продолжать. Не может быть в стране несколько внешнеполитических направлений» – заявил Пашинян. Премьер сообщил, что попросил директора Музея-института геноцида армян Эдиту Гзоян уйти с занимаемой должности, поскольку во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса 10 февраля она подарила ему книгу о карабахском вопросе. «Я посчитал это действием, противоречащим внешней политике Армении, расценил как провокацию и попросил написать заявление об уходе», – сказал Пашинян.
