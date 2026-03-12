США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на операцию против Ирана — Пентагон
17:40 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты продолжают передавать вооружения Украине, несмотря на проведение операции против Ирана. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.
«Я бы сказал, что мы продолжаем поставлять вооружения на Украину», — заявил он на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. «Я могу раскрыть некоторые детали касательно возможных последствий [операции против Ирана на передачу вооружений Киеву] на закрытых слушаниях позднее сегодня. Однако заверяю вас, что поддержка [Украины в военном плане] сохраняется», — отметил американский военачальник.
