США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на операцию против Ирана — Пентагон

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжают передавать вооружения Украине, несмотря на проведение операции против Ирана. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

«Я бы сказал, что мы продолжаем поставлять вооружения на Украину», — заявил он на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. «Я могу раскрыть некоторые детали касательно возможных последствий [операции против Ирана на передачу вооружений Киеву] на закрытых слушаниях позднее сегодня. Однако заверяю вас, что поддержка [Украины в военном плане] сохраняется», — отметил американский военачальник.