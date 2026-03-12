0
0
0
НОВОСТИ

США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на операцию против Ирана — Пентагон

17:40 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжают передавать вооружения Украине, несмотря на проведение операции против Ирана. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

«Я бы сказал, что мы продолжаем поставлять вооружения на Украину», — заявил он на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. «Я могу раскрыть некоторые детали касательно возможных последствий [операции против Ирана на передачу вооружений Киеву] на закрытых слушаниях позднее сегодня. Однако заверяю вас, что поддержка [Украины в военном плане] сохраняется», — отметил американский военачальник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 12.03.2026
США не намерены выводить нефть РФ из-под санкций — глава Минэнерго
0
139
17:08 12.03.2026
Электродепо «Троицкое» станет крупнейшим в России — мэр Москвы
0
132
17:00 12.03.2026
Иран потребует от США компенсации за нанесенный в ходе атак ущерб — новый верховный лидер
0
171
16:32 12.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 325 военных
0
192
16:12 12.03.2026
Токаев назвал ошибочными «стенания» насчет снижения статуса русского языка в Казахстане
0
254
16:00 12.03.2026
Спецслужба Финляндии признала непричастность РФ к обрыву подводных кабелей на Балтике
0
261
15:32 12.03.2026
Иран нанес удар по танкеру под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе — КСИР
0
295
15:19 12.03.2026
В Москве открылась уникальная лаборатория медицины будущего – Собянин
0
280
15:12 12.03.2026
В Турции в рамках усиления ПВО НАТО размещают ЗРК Patriot, привезенный из ФРГ
0
294
15:00 12.03.2026
Страны Персидского залива из-за конфликта сократили добычу нефти минимум на 10 млн б/с
0
290

Возврат к списку