Сенатор-демократ считает, что народ США не хочет втягивания страны в долгий конфликт с Ираном

18:45 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские граждане помнят последствия вторжения ВС США в Ирак и не хотят втягивания в длительный конфликт с Ираном. Об этом заявил сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут).

«Американский народ не хочет этой войны. Они видели, что бывает, когда американские военные входят в такие места, как Ирак, как Афганистан. В конечном итоге гибнет много наших людей, мы тратим много денег. Американский народ определенно не хочет втягивания Соединенных Штатов в очередную длительную войну на Ближнем Востоке», — сказал он в интервью телекомпании CNN.

