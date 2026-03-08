Металлургия и электротехника переживают «крупнейший кризис с момента основания ФРГ» - глава Gesamtmetall

13:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии (Gesamtmetall) прогнозирует, что в текущем году металлургическая и электротехническая отрасли страны лишатся до 150 тыс. рабочих мест.

«Мы находимся в самом разгаре деиндустриализации, и перспективы крайне мрачные. Ситуация действительно драматическая», — заявил глава Gesamtmetall Оливер Цандер в интервью медиагруппе Funke. Отрасль, по его словам, переживает «крупнейший кризис с момента основания ФРГ».

Основными причинами Цандер, как и многие другие представители бизнес-ассоциаций ФРГ, назвал высокие издержки ведения бизнеса в Германии. «У нас в стране слишком дорогая электроэнергия, высокие корпоративные налоги и социальные отчисления, а также чрезмерная бюрократия», — констатировал глава Gesamtmetall. Он отметил, что в вопросе дебюрократизации не хватает системного подхода. «Мы боремся с эпидемиями среди животных более системно, чем с сокращением бюрократии», — утверждал Цандер.