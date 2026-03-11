0
0
140
НОВОСТИ

Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник

09:20 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос границ является лишь очень малой частью договоренностей, которые предстоит выработать на переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Договориться о границах, о территории, покидании Украиной конституционных территорий России, — это очень маленький кусочек договоренностей, очень маленький. И попытки трактовать его так, что [переговоры] упираются вот только в это и больше ни во что другое, — это сильное упрощение. Не в этом суть, все началось из-за того, что с территории Украины нам стали угрожать. И до тех пор, пока не будет снята эта угроза, пока не будет урегулирован этот процесс на долгий промежуток времени, говорить о том, что этот конфликт закончен и что это удовлетворит Россию, практически невозможно», — сказал дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.03.2026
ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами
0
1
10:00 11.03.2026
США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ
0
25
09:32 11.03.2026
Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия
0
104
09:05 11.03.2026
Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ
0
151
09:00 11.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
0
154
22:40 10.03.2026
CBS утверждает, что разведка США якобы получила данные о минировании Ормузского пролива
0
633
22:00 10.03.2026
Украина уже не рассчитывает на получение новых систем Patriot, признал Зеленский
0
678
21:20 10.03.2026
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
0
703
20:40 10.03.2026
Иран пригрозил ответными атаками на гражданскую инфраструктуру
0
722
20:15 10.03.2026
Для подготовки аналитики в 2026 году в ЕС собираются создать свою платформу на базе ИИ
0
682

Возврат к списку