Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник
09:20 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос границ является лишь очень малой частью договоренностей, которые предстоит выработать на переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.
«Договориться о границах, о территории, покидании Украиной конституционных территорий России, — это очень маленький кусочек договоренностей, очень маленький. И попытки трактовать его так, что [переговоры] упираются вот только в это и больше ни во что другое, — это сильное упрощение. Не в этом суть, все началось из-за того, что с территории Украины нам стали угрожать. И до тех пор, пока не будет снята эта угроза, пока не будет урегулирован этот процесс на долгий промежуток времени, говорить о том, что этот конфликт закончен и что это удовлетворит Россию, практически невозможно», — сказал дипломат.
НОВОСТИ
- 10:05 11.03.2026
- ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами
- 10:00 11.03.2026
- США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ
- 09:32 11.03.2026
- Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия
- 09:05 11.03.2026
- Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ
- 09:00 11.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
- 22:40 10.03.2026
- CBS утверждает, что разведка США якобы получила данные о минировании Ормузского пролива
- 22:00 10.03.2026
- Украина уже не рассчитывает на получение новых систем Patriot, признал Зеленский
- 21:20 10.03.2026
- Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
- 20:40 10.03.2026
- Иран пригрозил ответными атаками на гражданскую инфраструктуру
- 20:15 10.03.2026
- Для подготовки аналитики в 2026 году в ЕС собираются создать свою платформу на базе ИИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать