Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник

Вопрос границ является лишь очень малой частью договоренностей, которые предстоит выработать на переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Договориться о границах, о территории, покидании Украиной конституционных территорий России, — это очень маленький кусочек договоренностей, очень маленький. И попытки трактовать его так, что [переговоры] упираются вот только в это и больше ни во что другое, — это сильное упрощение. Не в этом суть, все началось из-за того, что с территории Украины нам стали угрожать. И до тех пор, пока не будет снята эта угроза, пока не будет урегулирован этот процесс на долгий промежуток времени, говорить о том, что этот конфликт закончен и что это удовлетворит Россию, практически невозможно», — сказал дипломат.