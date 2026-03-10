0
Украина уже не рассчитывает на получение новых систем Patriot, признал Зеленский

22:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже не рассчитывает на поставки дополнительных систем зенитных ракетных комплексов Patriot («Пэтриот»). Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в эфире канала «Новости. Live».

«Пэтриоты» для нас приоритет. Мы сейчас говорим про ракеты PAC-2, PAC-3. Мы сейчас даже не мечтаем про дополнительные системы «Пэтриот». Но есть другие системы», — сказал он.

В ноябре прошлого года в интервью британской газете The Guardian Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 ЗРК Patriot. Ранее он также утверждал, что Киев готов заплатить США $15 млрд за 10 ЗРК Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки.

