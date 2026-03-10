Эксперты напомнили о схемах, с помощью которых мошенники толкают россиян на преступления

19:58

Проблема кибермошенничества усугубляется то, что злоумышленники не только крадут деньги и данные, но и манипуляциями вынуждают людей идти на преступление. На портале по киберграмотности Сбера «Кибрарий» опубликованы экспертные рекомендации, как распознать такие сценарии и снизить риски для подростков, молодежи и пожилых людей.

Сегодня мошенники все чаще используют не только обман, но и психологическое давление. Под их влиянием жертв убеждают участвовать в «спецоперациях», «содействии следствию», обещают вернуть уже похищенные деньги или предлагают вознаграждение за поджог.

В результате люди идут на поджоги административных зданий, почтовых отделений, МФЦ, банкоматов и других объектов, а затем сами становятся фигурантами административных и уголовных дел. Такие действия могут квалифицироваться как умышленное уничтожение или повреждение имущества, а в ряде случаев – как террористический акт.

По данным экспертов, чаще всего под давление мошенников попадают молодежь и пенсионеры. Для подростков злоумышленники нередко выстраивают доверительное общение, предлагают «секретное задание», апеллируют к чувству справедливости или обещают признание и легкий заработок. Людей старшего возраста обычно пугают угрозой для родственников или представляются сотрудниками силовых и правоохранительных органов.

​Среди основных признаков такой схемы эксперты называют просьбы никому не рассказывать о задании, обещания безнаказанности, отказ раскрывать суть «работы», требования прислать фото или видео, эмоциональное давление и угрозы «ответственностью за отказ от сотрудничества». Дополнительными маркерами риска считаются просьбы установить приложение для «удаленной помощи», перейти по ссылке или сообщить личные данные.

Эксперты советуют родителям поддерживать с детьми доверительный контакт, интересоваться их интернет-общением и использовать инструменты родительского контроля. Молодежи рекомендуют осторожно относиться к предложениям о разовых поручениях от незнакомцев, не соглашаться на сомнительный «легкий заработок» и перепроверять информацию через близких и официальные каналы. Пенсионерам специалисты советуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не переходить по сомнительным ссылкам и не верить сообщениям от имени госорганов в мессенджерах. Если человека пытаются склонить к преступлению, рекомендуется немедленно прекратить общение и обратиться в полицию.