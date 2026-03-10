0
НОВОСТИ

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску есть погибшие

20:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — написал он в своем телеграм-канале.

