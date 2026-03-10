0
НОВОСТИ

В Туве в ДТП с участием машин и лошади погибли три человека

19:20 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли, шестеро, в том числе трое детей, доставлены в больницу после ДТП с участием двух автомобилей и лошади в Туве. Об этом говорится в сообщении республиканской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion допустил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder. От тяжести полученных травм на месте происшествия скончались 3 человека (взрослые). Предварительно, доставлены в медучреждение 6 человек, в числе которых 3 детей», — говорится в сообщении.

