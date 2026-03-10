0
0
0
НОВОСТИ

Урегулирование на Украине не отложено из-за событий в Иране — Песков

17:12 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урегулирование украинского кризиса не откладывается из-за событий в Иране, вопреки паузе в переговорах. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть определенная пауза [в переговорах], но ничего не откладывается, это не правда», сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, правда ли что переговоры по Украине отложены из-за событий, разворачивающихся в Иране.

