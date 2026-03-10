0
0
156
НОВОСТИ

Парламент Венгрии принял резолюцию против приема Украины в ЕС

16:12 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Венгрии принял резолюцию против приема Украины в Евросоюз и оказания этой стране финансовой помощи в целях продолжения вооруженного конфликта с Россией. Как было объявлено на заседании, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку документа высказались 142 депутата, против проголосовали 28, воздержались 4.

Резолюция, предложенная фракцией правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», носит рекомендательный характер, но правительство намерено руководствоваться мнением депутатов в ходе своих консультаций с ЕС. В документе отмечается, что Венгрия выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз, поскольку она «находится в состоянии войны» и ее вступление в сообщество может привести к прямому столкновению Европы с Россией. В связи с этим депутаты предложили правительству не поддерживать начало переговоров ЕС с Украиной по вопросу о вступлении.

В резолюции содержатся также призыв к правительству поддержать международные мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и воздержаться от направления в эту страну вооружений и денег, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, парламент заявил о необходимости не допустить превращения ЕС в «военный союз» и не позволить Брюсселю создать юридические лазейки и политические механизмы, с помощью которых он сможет отказаться от принципа консенсуса при принятии наиболее важных решений и лишить членов сообщества права вето.

