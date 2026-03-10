ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 265 солдат

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 265 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 240 солдат, в зоне группировки «Запад» — свыше 190. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 145 и до 325 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 30 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».