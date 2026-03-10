0
Часть Киева и области осталась без света

16:32 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения. Об этом сообщает украинский энергохолдинг «ДТЭК».

По его данным, речь идет о Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы. Отключения света происходят по индивидуальным графикам.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения света.

