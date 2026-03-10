Конфликт на Ближнем Востоке лишает Украину ракет для западных систем ПВО — NYT
14:12 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт США и Израиля с Ираном отвлек внимание стран Запада от помощи Украине, в том числе лишил Киев поставок новых ракет для систем ПВО. Такое мнение выражается в статье газеты The New York Times (NYT).
Издание отмечает, что ближневосточный конфликт отразился на новых поставках вооружений Киеву. «Запасы ракет для систем ПВО, которые Украина отчаянно хотела бы получить себе, быстро расходуются на Ближнем Востоке», — указала NYT.
