0
0
0
НОВОСТИ

Конфликт на Ближнем Востоке лишает Украину ракет для западных систем ПВО — NYT

14:12 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт США и Израиля с Ираном отвлек внимание стран Запада от помощи Украине, в том числе лишил Киев поставок новых ракет для систем ПВО. Такое мнение выражается в статье газеты The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что ближневосточный конфликт отразился на новых поставках вооружений Киеву. «Запасы ракет для систем ПВО, которые Украина отчаянно хотела бы получить себе, быстро расходуются на Ближнем Востоке», — указала NYT.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 10.03.2026
В скорейшем урегулировании на Украине заинтересованы все — Песков
0
70
13:32 10.03.2026
Путин еще до эскалации на Ближнем Востоке предлагал посредничество РФ — Песков
0
135
13:12 10.03.2026
За 20 лет в России предотвратили более 1 тыс. терактов — Бортников
0
159
13:00 10.03.2026
Иран нанес удар по военной базе США в Иракском Курдистане — КСИР
0
173
12:32 10.03.2026
Около четверти всех iPhone в мире теперь производят в Индии — Bloomberg
0
222
12:20 10.03.2026
Saudi Aramco в 2025 г. снизила чистую прибыль на 12%, до $93,4 млрд
0
212
12:05 10.03.2026
Белый дом просчитался в оценке решимости Тегерана сопротивляться — WSJ
0
255
12:00 10.03.2026
Вывоз угля из РФ в восточном направлении в 2025 году вырос на 6,1%
0
235
11:32 10.03.2026
Россия сохранила лидерство по объему поставок вооружений в Индию в 2021–2025 гг. — отчет
0
233
11:20 10.03.2026
Большинство американцев считают, что конфликт с Ираном будет длиться долго — опрос
0
227

Возврат к списку