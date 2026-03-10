0
НОВОСТИ

Путин еще до эскалации на Ближнем Востоке предлагал посредничество РФ — Песков

13:32 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин еще до эскалации ситуации на Ближнем Востоке предлагал услуги РФ для урегулирования разногласий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин с самого начала этой истории, до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности», — сказал он.

Несмотря на это, подчеркнул Песков, пока Путина нельзя назвать посредником в урегулировании ситуации. «Здесь необходимо множественное понимание, множественное согласование. Поэтому чуть-чуть наберемся терпения», — сказал пресс-секретарь главы государства.

