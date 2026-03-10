0
0
147
НОВОСТИ

За 20 лет в России предотвратили более 1 тыс. терактов — Бортников

13:12 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1 тыс. терактов предотвратили в России за последние 20 лет, ликвидировано более 2,5 тыс. боевиков, задержаны 17 тыс. их пособников. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, которому исполнилось 20 лет.

«Всего за два десятилетия в результате слаженных действий сил правопорядка на территории Российской Федерации предотвращено более тысячи терактов, ликвидированы свыше 2,5 тыс. бандитов, задержаны 17 тыс. их пособников», — сказал он.

Из незаконного оборота изъято около 18 тыс. единиц оружия, 71 тыс. боеприпасов, 25 тонн взрывчатых веществ и более 5 тыс. самодельных взрывных устройств.

