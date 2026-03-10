Россия сохранила лидерство по объему поставок вооружений в Индию в 2021–2025 гг. — отчет
11:32 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия в 2021–2025 гг. заняла второе место в мире по объему импорта вооружений, большая часть которого поступила в страну из России. Об этом свидетельствуют опубликованные данные отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
«Индия была вторым по объемам получателем основных видов вооружений в мире в период с 2021 по 2025 год, на ее долю приходилось 8,2% от общего объема мирового импорта вооружений», — отметили аналитики. «Наибольшая доля индийского импорта вооружений приходилась на Россию — 40%», — указано в отчете.
Вместе с тем, как отмечается в отчете, в указанный период Индия чаще стала обращаться к западным поставщикам.
НОВОСТИ
- 12:32 10.03.2026
- Около четверти всех iPhone в мире теперь производят в Индии — Bloomberg
- 12:20 10.03.2026
- Saudi Aramco в 2025 г. снизила чистую прибыль на 12%, до $93,4 млрд
- 12:05 10.03.2026
- Белый дом просчитался в оценке решимости Тегерана сопротивляться — WSJ
- 12:00 10.03.2026
- Вывоз угля из РФ в восточном направлении в 2025 году вырос на 6,1%
- 11:20 10.03.2026
- Большинство американцев считают, что конфликт с Ираном будет длиться долго — опрос
- 11:05 10.03.2026
- НАК сыграл ключевую роль в становлении в РФ системы антитеррора — Путин
- 11:00 10.03.2026
- Суд отправил Цаликова под домашний арест из-за болезни — правоохранители
- 10:32 10.03.2026
- Советники президента США рекомендуют ему найти способ выйти из войны против Ирана — WSJ
- 10:20 10.03.2026
- Китай и РФ в январе — феврале нарастили торговлю на 12% — таможня КНР
- 10:05 10.03.2026
- Трамп признал, что они с Вэнсом идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать