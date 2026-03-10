Россия сохранила лидерство по объему поставок вооружений в Индию в 2021–2025 гг. — отчет

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия в 2021–2025 гг. заняла второе место в мире по объему импорта вооружений, большая часть которого поступила в страну из России. Об этом свидетельствуют опубликованные данные отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Индия была вторым по объемам получателем основных видов вооружений в мире в период с 2021 по 2025 год, на ее долю приходилось 8,2% от общего объема мирового импорта вооружений», — отметили аналитики. «Наибольшая доля индийского импорта вооружений приходилась на Россию — 40%», — указано в отчете.

Вместе с тем, как отмечается в отчете, в указанный период Индия чаще стала обращаться к западным поставщикам.