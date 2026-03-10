НАК сыграл ключевую роль в становлении в РФ системы антитеррора — Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет (НАК) с 20-летием со дня образования, отметив, что эта структура сыграла ключевую роль в становлении и развитии в РФ общегосударственной системы противодействия терроризму.

«Поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета. За эти годы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму», — говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.