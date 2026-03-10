Главными бенефициарами конфликта США с Ираном пока являются Россия и Китай — WP
15:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай, а не Соединенные Штаты пока являются главными бенефициарами нынешней американо-израильской военной операции против Ирана. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в газете The Washington Post (WP).
«Перебои в поставках нефти выгодны России, как и сокращение американской [военной] помощи Украине. [Война с] Ираном также отвлекает внимание [США] от Китая», — говорится в статье.
Издание считает, что администрация в Вашингтоне начала военную операцию против Ирана, хотя от него «не было никакой неминуемой угрозы» США. Газета полагает, что военные действия в условиях американского госдолга, который приближается к $39 трлн, могут помешать Соединенным Штатам «конкурировать с гораздо более значительными противниками, в частности, с союзниками Ирана — Россией и Китаем».
WP считает, что Россия начала извлекать выгоду с самого начала боевых действий на фоне стремительного роста цен на нефть, стоимость барреля которой 8 марта превышала $100. Реагируя на это, президент Дональд Трамп был вынужден объявить об ослаблении санкций против Индии за покупку российской нефти. Кроме того, США очень быстро расходуют боеприпасы, а восполнение их запасов займет какое-то время. Газета также считает, что «вся энергия и внимание, которые США направляют сейчас на Ближний Восток, выступают дополнительным отвлекающим фактором от растущих экономических и военных вызовов со стороны Китая».
НОВОСТИ
- 15:32 10.03.2026
- В Кремле объяснили отключения связи мерами безопасности
- 15:12 10.03.2026
- ПВО РФ сбила за сутки 241 беспилотник ВСУ самолетного типа
- 14:32 10.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 265 солдат
- 14:12 10.03.2026
- Конфликт на Ближнем Востоке лишает Украину ракет для западных систем ПВО — NYT
- 14:00 10.03.2026
- В скорейшем урегулировании на Украине заинтересованы все — Песков
- 13:32 10.03.2026
- Путин еще до эскалации на Ближнем Востоке предлагал посредничество РФ — Песков
- 13:12 10.03.2026
- За 20 лет в России предотвратили более 1 тыс. терактов — Бортников
- 13:00 10.03.2026
- Иран нанес удар по военной базе США в Иракском Курдистане — КСИР
- 12:32 10.03.2026
- Около четверти всех iPhone в мире теперь производят в Индии — Bloomberg
- 12:20 10.03.2026
- Saudi Aramco в 2025 г. снизила чистую прибыль на 12%, до $93,4 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать