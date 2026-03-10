Главными бенефициарами конфликта США с Ираном пока являются Россия и Китай — WP

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай, а не Соединенные Штаты пока являются главными бенефициарами нынешней американо-израильской военной операции против Ирана. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в газете The Washington Post (WP).

«Перебои в поставках нефти выгодны России, как и сокращение американской [военной] помощи Украине. [Война с] Ираном также отвлекает внимание [США] от Китая», — говорится в статье.

Издание считает, что администрация в Вашингтоне начала военную операцию против Ирана, хотя от него «не было никакой неминуемой угрозы» США. Газета полагает, что военные действия в условиях американского госдолга, который приближается к $39 трлн, могут помешать Соединенным Штатам «конкурировать с гораздо более значительными противниками, в частности, с союзниками Ирана — Россией и Китаем».

WP считает, что Россия начала извлекать выгоду с самого начала боевых действий на фоне стремительного роста цен на нефть, стоимость барреля которой 8 марта превышала $100. Реагируя на это, президент Дональд Трамп был вынужден объявить об ослаблении санкций против Индии за покупку российской нефти. Кроме того, США очень быстро расходуют боеприпасы, а восполнение их запасов займет какое-то время. Газета также считает, что «вся энергия и внимание, которые США направляют сейчас на Ближний Восток, выступают дополнительным отвлекающим фактором от растущих экономических и военных вызовов со стороны Китая».