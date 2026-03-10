Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
18:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, отметив нынешний трудный исторический момент и пожелав скорейшего наступления мира. Текст патриаршего поздравления опубликован на сайте Московской Патриархии.
«Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием Советом экспертов Ирана на пост Верховного лидера страны! Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы», — говорится в поздравлении.
Предстоятель Русской Церкви отметил добрососедские отношения народов России и Ирана. «Русская православная церковь поддерживает плодотворный диалог с иранской исламской общиной, который основан на взаимном уважении и общем стремлении к сохранению традиционных нравственных ценностей. Надеюсь на его дальнейшее развитие», — добавил он.
«Желаю вам и всему иранскому народу скорейшего наступления мира на древней персидской земле», — заключил свое поздравление патриарх.
НОВОСТИ
- 18:40 10.03.2026
- Медведев пожелал народу Ирана «мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет»
- 17:32 10.03.2026
- В Иране задержали 30 человек за шпионаж в пользу США и Израиля
- 17:12 10.03.2026
- Урегулирование на Украине не отложено из-за событий в Иране — Песков
- 17:00 10.03.2026
- Президент США заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет «жить в мире»
- 16:32 10.03.2026
- Часть Киева и области осталась без света
- 16:12 10.03.2026
- Парламент Венгрии принял резолюцию против приема Украины в ЕС
- 16:00 10.03.2026
- В восьми регионах РФ ожидается превышение уровня воды в реках — Гидрометцентр
- 15:32 10.03.2026
- В Кремле объяснили отключения связи мерами безопасности
- 15:12 10.03.2026
- ПВО РФ сбила за сутки 241 беспилотник ВСУ самолетного типа
- 15:00 10.03.2026
- Главными бенефициарами конфликта США с Ираном пока являются Россия и Китай — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать