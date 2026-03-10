0
Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

18:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, отметив нынешний трудный исторический момент и пожелав скорейшего наступления мира. Текст патриаршего поздравления опубликован на сайте Московской Патриархии.

«Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием Советом экспертов Ирана на пост Верховного лидера страны! Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы», — говорится в поздравлении.

Предстоятель Русской Церкви отметил добрососедские отношения народов России и Ирана. «Русская православная церковь поддерживает плодотворный диалог с иранской исламской общиной, который основан на взаимном уважении и общем стремлении к сохранению традиционных нравственных ценностей. Надеюсь на его дальнейшее развитие», — добавил он.

«Желаю вам и всему иранскому народу скорейшего наступления мира на древней персидской земле», — заключил свое поздравление патриарх.

