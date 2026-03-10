В Японии появится новый тип ударного вооружения большой дальности

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На японских военных базах появится новый тип ударного вооружения большой дальности. Их Министерство обороны Японии разместит к концу марта, сообщило агентство Kyodo. «Ракеты с высокоскоростными планирующими головными блоками» обладают дальностью в несколько сотен километров. Вооружение подобного типа предполагается разместить еще в двух провинциях до весны следующего года. Ракеты необходимы для нанесения ответного удара в случае нападения потенциального противника на Японию. Размещение нового типа вооружений – часть политики нового премьер-министра страны Санаэ Такаити по укреплению обороны страны. Придя к власти, глава правительства распорядилась пересмотреть основные документы в сфере безопасности.