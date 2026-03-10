0
Медведев пожелал народу Ирана «мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет»

18:40 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал иранскому народу мужественно продолжать героическую борьбу за суверенитет страны.

«Желаю вам успехов в ответственной деятельности во главе государства, а иранскому народу — мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет родины», — говорится в телеграмме, адресованной российским политиком Моджтабе Хаменеи, избранному верховным лидером Ирана.

