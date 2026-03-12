ФСБ предотвратила в Крыму теракт против российского высокопоставленного военного
11:20 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России предотвратила в Крыму теракт в отношении российского высокопоставленного военнослужащего. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, его готовил местный житель по заданию украинских спецслужб, он задержан.
«Федеральной службой безопасности в Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ», — сообщили в ФСБ.
Задержан 39-летний житель Севастополя, который через Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины. «Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства. В этих целях куратор передал исполнителю координаты расположения в Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва. Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России», — сообщили в ЦОС.
