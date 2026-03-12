0
0
137
НОВОСТИ

США не готовы к последствиям операции в Иране для нефтяных рынков — Politico

11:05 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа не подготовилась должным образом к последствиям, которыми военная операция против Ирана чревата для нефтяных рынков. С такой оценкой выступила газета Politico.

Как отмечает издание, нынешний хозяин Белого дома в начале своего второго срока обещал обеспечить США «энергетическое доминирование», однако спустя 15 месяцев министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуглас Бергам, «кажется, застигнуты врасплох скачком мировых цен на нефть после удара по Ирану и пытаются предотвратить всплеск инфляции из-за роста цен на энергоносители». По оценке газеты, Райт и Бергам, чье ведомство не является силовым и занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, «рискуют пережить крупнейший энергетический кризис второго срока» Трампа.

«Эксперты в области энергетики считают, что администрация недооценила последствия начала войны для нефти, которые, несмотря на рекордные объемы добычи в США, привели к росту стоимости бензина в стране на 60 центов за галлон (3,785 литра — прим. ТАСС) менее чем за две недели», — пишет Politico.

Ранее Министерство энергетики США сообщило о планах высвобождения из американского стратегического резерва 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 12.03.2026
ИИ может не захотеть следовать законам Азимова и стать опасным в ряде отраслей — Медведев
0
18
12:00 12.03.2026
Военный суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в «Крокусе»
0
39
11:32 12.03.2026
Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников воссоединения Крыма с РФ
0
116
11:20 12.03.2026
ФСБ предотвратила в Крыму теракт против российского высокопоставленного военного
0
148
11:00 12.03.2026
Запад обуреваем «заукраинским безумством», но это не может длиться вечно — Медведев
0
153
10:32 12.03.2026
Предположительно, небольшой метеорит разрушился ночью в районе Черноморского побережья РФ
0
208
10:29 12.03.2026
Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в кинопарке «Москино» в июне
0
174
10:20 12.03.2026
Армия РФ вклинилась на 1 км в оборону ВСУ, освободив Червоную Зарю — Марочко
0
213
10:19 12.03.2026
Собянин: Более 109 км набережных Москвы-реки благоустроили с 2011 года
0
186
10:05 12.03.2026
Минэнерго США заявило, что из американского резерва высвободят 172 млн баррелей нефти
0
224

Возврат к списку