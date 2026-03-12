США не готовы к последствиям операции в Иране для нефтяных рынков — Politico
11:05 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа не подготовилась должным образом к последствиям, которыми военная операция против Ирана чревата для нефтяных рынков. С такой оценкой выступила газета Politico.
Как отмечает издание, нынешний хозяин Белого дома в начале своего второго срока обещал обеспечить США «энергетическое доминирование», однако спустя 15 месяцев министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуглас Бергам, «кажется, застигнуты врасплох скачком мировых цен на нефть после удара по Ирану и пытаются предотвратить всплеск инфляции из-за роста цен на энергоносители». По оценке газеты, Райт и Бергам, чье ведомство не является силовым и занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, «рискуют пережить крупнейший энергетический кризис второго срока» Трампа.
«Эксперты в области энергетики считают, что администрация недооценила последствия начала войны для нефти, которые, несмотря на рекордные объемы добычи в США, привели к росту стоимости бензина в стране на 60 центов за галлон (3,785 литра — прим. ТАСС) менее чем за две недели», — пишет Politico.
Ранее Министерство энергетики США сообщило о планах высвобождения из американского стратегического резерва 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней.
