Предположительно, небольшой метеорит разрушился ночью в районе Черноморского побережья РФ

10:32 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метеорит размером в несколько десятков сантиметров, предположительно, разрушился в ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья России. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе Черноморского побережья России. Ночью в нескольких региональных телеграм-каналах в крупных населенных пунктах вблизи восточного черноморского побережья России прошли сообщения о массовом наблюдении яркого болида. <…> Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект. <…> В настоящее время не получилось точно привязать места получения видео к конкретным координатам, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем», — говорится в сообщении.

Его наблюдали, в частности, в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону, уточнили в лаборатории.

