Военный суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в «Крокусе»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил решение судья.

Также суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до пожизненного лишения свободы 15 пособников теракта в концертном зале «Крокус сити холл».

Так, от 19 лет 11 месяцев до пожизненного лишения свободы получили Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, а также Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.

В рамках уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» суд удовлетворил все 27 гражданских исков.

«Исковые требования потерпевших удовлетворить в полном объеме», — огласил решение судья.