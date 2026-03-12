Удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk — МИД Ирана

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар по иранской школе для девочек в городе Минаб был нанесен двумя крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Они использовали две ракеты Tomahawk. Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.