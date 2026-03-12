0
НОВОСТИ

В центре Дубая слышны взрывы — AFP

13:12 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздались в центре Дубая. Об этом сообщило агентство AFP.

По его информации, после взрывов над жилым кварталом были видны клубы дыма.

