В центре Дубая слышны взрывы — AFP
13:12 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы раздались в центре Дубая. Об этом сообщило агентство AFP.
По его информации, после взрывов над жилым кварталом были видны клубы дыма.
