Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейший в истории сбой поставок нефти — МЭА
14:00 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ближневосточный конфликт вызвал крупнейший в мировой истории перебой с поставками нефти, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).
«Война на Ближнем Востоке привела к самому большому сбою поставок в истории мирового нефтяного рынка. Потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума, возможности обхода этого критически важного пути ограничены, а хранилища заполняются», — говорится в отчете МЭА.
Агентство отмечает, что производители и потребители во всем мире уже ощущают на себе последствия этого кризиса. С начала конфликта 28 февраля цены на нефть подскочили примерно на $20, до $92, при этом динамика роста стоимости нефтепродуктов еще выше.
