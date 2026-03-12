Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейший в истории сбой поставок нефти — МЭА

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ближневосточный конфликт вызвал крупнейший в мировой истории перебой с поставками нефти, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Война на Ближнем Востоке привела к самому большому сбою поставок в истории мирового нефтяного рынка. Потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума, возможности обхода этого критически важного пути ограничены, а хранилища заполняются», — говорится в отчете МЭА.

Агентство отмечает, что производители и потребители во всем мире уже ощущают на себе последствия этого кризиса. С начала конфликта 28 февраля цены на нефть подскочили примерно на $20, до $92, при этом динамика роста стоимости нефтепродуктов еще выше.