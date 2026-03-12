Спецслужба Финляндии признала непричастность РФ к обрыву подводных кабелей на Балтике

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) признала непричастность России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом заявил глава SUPO Юха Мартелиус журналу Suomen Kuvalehti .

«Мы считаем, что со стороны российского государства не было никаких преднамеренных действий. <…> Такое отношение к этим инцидентам разделяют и разведывательные службы других стран», — сказал он.

Ранее в Балтийском море происходили инциденты, приводившие к сбоям в работе и повреждению подводных кабелей электропередачи, телекоммуникационных линий и газопроводов стран региона.