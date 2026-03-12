0
0
115
НОВОСТИ

ВС РФ сорвали атаку ВСУ на станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку»

14:32 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим совершил неудачную попытку атаки беспилотников на станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Уничтожены 10 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

«В ночь на 12 марта текущего года киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию „Русская“ в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. С 03:55 до 06:45 мск 12 марта в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу „Турецкий поток“, расчетами российских средств ПВО и РЭБ уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что «ущерба обороняемому объекту не допущено».

