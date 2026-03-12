Иран нанес удар по танкеру под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе — КСИР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил об ударе по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых островов в северной части Персидского залива.

«Сегодня принадлежащий США танкер Safe Sia под флагом Маршалловых островов, являющийся одним из активов американской террористической армии, был обстрелян в северной части Персидского залива после того, как проигнорировал предупреждения ВМС КСИР», — приводит заявление пресс-службы КСИР гостелерадиокомпания.

В КСИР еще раз отметили, что все суда, желающие пройти через Ормузский пролив, должны следовать правилам, которые были объявлены иранскими властями ранее.