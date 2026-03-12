Иран нанес удар по танкеру под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе — КСИР
15:32 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил об ударе по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых островов в северной части Персидского залива.
«Сегодня принадлежащий США танкер Safe Sia под флагом Маршалловых островов, являющийся одним из активов американской террористической армии, был обстрелян в северной части Персидского залива после того, как проигнорировал предупреждения ВМС КСИР», — приводит заявление пресс-службы КСИР гостелерадиокомпания.
В КСИР еще раз отметили, что все суда, желающие пройти через Ормузский пролив, должны следовать правилам, которые были объявлены иранскими властями ранее.
НОВОСТИ
- 16:32 12.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 325 военных
- 16:12 12.03.2026
- Токаев назвал ошибочными «стенания» насчет снижения статуса русского языка в Казахстане
- 16:00 12.03.2026
- Спецслужба Финляндии признала непричастность РФ к обрыву подводных кабелей на Балтике
- 15:19 12.03.2026
- В Москве открылась уникальная лаборатория медицины будущего – Собянин
- 15:12 12.03.2026
- В Турции в рамках усиления ПВО НАТО размещают ЗРК Patriot, привезенный из ФРГ
- 15:00 12.03.2026
- Страны Персидского залива из-за конфликта сократили добычу нефти минимум на 10 млн б/с
- 14:32 12.03.2026
- ВС РФ сорвали атаку ВСУ на станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку»
- 14:12 12.03.2026
- Рейтинг одобрения Канады и Великобритании среди американцев достиг минимума с 1980-х годов
- 14:00 12.03.2026
- Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейший в истории сбой поставок нефти — МЭА
- 13:32 12.03.2026
- Американцы покидают военные базы и размещаются в отелях арабских стран — посол Ирана в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать