В Москве открылась уникальная лаборатория медицины будущего – Собянин
15:19 12.03.2026
В Москве в Сеченовском университете открыт Центр инжиниринговых разработок, который мэр столицы Сергей Собянин назвал «уникальной лабораторией медицины будущего». «В нем будут создавать медизделия из полимеров и композитов, которые ждут в хирургии, нейрохирургии, акушерстве и гинекологии, оториноларингологии, экстракорпоральном оплодотворении, протезировании, ангиопластике и службе крови, - сообщил глава города. - Благодаря этому качество и доступность высокотехнологичной медпомощи существенно вырастет». В открытии центра участвовал ректор старейшего российского медицинского вуза Петр Глыбочко.
В Центре будут действовать конструкторское бюро, участки литья полимеров, 3D-печати и прототипирования, грануляции и экструзии полимерных трубок и филамента. В проектных группах будут работать врачи, инженеры, химики, математики и биологи. Они займутся как реинжинирингом, так и собственными разработками с применением цифровых интеллектуальных технологий.
Сейчас Первый МГМУ им.И.М. Сеченова обеспечивает полный цикл подготовки столичных медицинских работников, начиная с медицинских классов в школах и предуниверсария, заканчивая переподготовкой и повышением квалификации.. Вуз сотрудничает с ведущими клиниками Москвы, такими как Городская клиническая больница №1 им. Пирогова, Городская клиническая больница им. Юдина, Московский многопрофильный научно-клинический центр им. Боткина, Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 и Морозовская детская городская клиническая больница. По словам Собянина, принято решение о создании при университете колледжа, который будет работать и готовить медицинских сестер по заказу Москвы.
