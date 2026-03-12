В Турции в рамках усиления ПВО НАТО размещают ЗРК Patriot, привезенный из ФРГ
15:12 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, доставленный с авиабазы Рамштайн в ФРГ, размещают в Турции в качестве элемента укрепления архитектуры ПВО НАТО в регионе и защиты республики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны Турции.
«В провинции Малатья развертывается система Patriot объединенного командования ВВС НАТО в Рамштайне (Германия) в качестве дополнительного элемента архитектуры противовоздушной обороны. Турция благодаря своему геостратегическому положению, сильной армии и критически важной роли на юго-восточном фланге альянса является одним из важнейших элементов этой структуры. Эти шаги направлены на укрепление общей безопасности как Турции, так и НАТО», — сообщили в ведомстве.
Минобороны пояснило, что развертывание ЗРК Patriot осуществляется «в контексте продолжающегося интенсивного конфликта между США, Израилем и Ираном», в ходе которого «две баллистические ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Турции, были нейтрализованы элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО». После этого были приняты национальные меры обороны и защиты и «активированы механизмы консультаций с союзниками по НАТО».
