ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 325 военных
16:32 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 325 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 255 военнослужащих, «Запад» — до 185, «Южная» — более 160, «Центр» — более 340, «Восток» — более 300, «Днепр» — до 85 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 16:12 12.03.2026
- Токаев назвал ошибочными «стенания» насчет снижения статуса русского языка в Казахстане
- 16:00 12.03.2026
- Спецслужба Финляндии признала непричастность РФ к обрыву подводных кабелей на Балтике
- 15:32 12.03.2026
- Иран нанес удар по танкеру под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе — КСИР
- 15:19 12.03.2026
- В Москве открылась уникальная лаборатория медицины будущего – Собянин
- 15:12 12.03.2026
- В Турции в рамках усиления ПВО НАТО размещают ЗРК Patriot, привезенный из ФРГ
- 15:00 12.03.2026
- Страны Персидского залива из-за конфликта сократили добычу нефти минимум на 10 млн б/с
- 14:32 12.03.2026
- ВС РФ сорвали атаку ВСУ на станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку»
- 14:12 12.03.2026
- Рейтинг одобрения Канады и Великобритании среди американцев достиг минимума с 1980-х годов
- 14:00 12.03.2026
- Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейший в истории сбой поставок нефти — МЭА
- 13:32 12.03.2026
- Американцы покидают военные базы и размещаются в отелях арабских стран — посол Ирана в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать