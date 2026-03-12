ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 325 военных

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 325 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 255 военнослужащих, «Запад» — до 185, «Южная» — более 160, «Центр» — более 340, «Восток» — более 300, «Днепр» — до 85 военнослужащих.