Токаев назвал ошибочными «стенания» насчет снижения статуса русского языка в Казахстане
16:12 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг мнения о якобы снижении статуса русского языка в проекте новой Конституции Казахстана.
«Сам факт опубликования текста новой конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом, и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается», — сказал казахстанский лидер, выступая на республиканском форуме депутатов местных представительных органов.
Он назвал безграмотными критиков содержащихся в проекте основного закона норм. «Это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте новой конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают», — отметил Токаев. В Казахстане «нет никакой надобности устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка», считает президент.
При этом Токаев указал, что «в проекте новой конституции четко записано: „Государственный язык Республики Казахстан — казахский язык“. По его убеждению, казахской молодежи „вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками, включая казахский и русский“.
15 марта в Казахстане пройдет республиканский референдум по проекту новой конституции страны. В новом проекте основного закона Казахстана сохранен официальный статус русского языка, однако изменена формулировка его применения по сравнению с ныне действующей конституцией. Согласно опубликованному 11 февраля проекту основного закона, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык». В действующем основном законе вместо слова «наряду» используется слово «наравне».
Ранее казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказал мнение, что эта формулировка символически снижает статус русского языка, сохраняя при этом официальное положение и запрет на дискриминацию.
