Страны Персидского залива из-за конфликта сократили добычу нефти минимум на 10 млн б/с

15:00 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Персидского залива на фоне конфликта сократили общую нефтедобычу минимум на 10 млн б/с, считает Международное энергетическое агентство.

«На фоне того, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума, возможности обхода этого критически важного пути ограничены, а хранилища заполняются, страны Персидского залива в целом снизили добычу нефти по меньшей мере на 10 млн б/с. Если судоходство не возобновится быстро, поставки упадут еще больше», — говорится в отчете МЭА. Агентство уже заявило, что конфликт привел к крупнейшему в истории сбою поставок нефти.

МЭА считает, что, если транзит не будет быстро восстановлен, благодаря «гибкости некоторых альтернативных маршрутов поставок», страны Персидского залива в марте прекратят добычу 7,9 млн б/с нефти и 9,9 млн б/с жидких углеводородов в целом.

