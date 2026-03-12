Иран потребует от США компенсации за нанесенный в ходе атак ущерб — новый верховный лидер

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана намерены потребовать от США и Израиля компенсации за нанесенный в ходе их атак по территории исламской республики ущерб. Об этом говорится в первом официальном заявлении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, озвученном в эфире иранской гостелерадиокомпании.

«Важно подчеркнуть, что мы в любом случае потребуем компенсации от врага. Если же он откажется — мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным — мы нанесем им аналогичный ущерб», — отмечается в заявлении.