Рейтинг одобрения Канады и Великобритании среди американцев достиг минимума с 1980-х годов
14:12 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношение граждан США к своим историческим союзникам — Канаде и Великобритании — ухудшилось, рейтинг одобрения этих стран среди американцев упал до самого низкого уровня с 1980-х годов на фоне торговых и дипломатических споров. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Gallup, которые опубликовал портал Axios.
За последние 12 месяцев рейтинг позитивного отношения к Великобритании снизился на восемь пунктов, а к Канаде на девять — до 76% и 80% соответственно. Основной обвал произошел в рядах республиканцев — симпатии к Оттаве среди них резко снизились (с 85% до 62%), а к Лондону — до рекордного минимума в 64%, что на 18 пунктов ниже предыдущего показателя. Эксперты связывают это с жесткой политикой президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал лидеров этих стран, инициировал торговые споры и ставил под сомнение прочность оборонных альянсов.
