Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо — МИД

12:32 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью. На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

