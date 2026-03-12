Американцы покидают военные базы и размещаются в отелях арабских стран — посол Ирана в РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американцы покидают свои военные базы в арабских странах и базируются в местных гостиницах, чтобы оттуда планировать атаки на Иран. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса.

«Вы, может быть, задаетесь вопросом, почему помимо американских военных баз в арабских странах еще мы стреляем по некоторым другим объектам. Да, я вам объясню, есть причина. Причина в том, что американцы покидают военные базы и базируются в определенных отелях и гостиницах, и оттуда ведут борьбу и планируют борьбу против нас. Мы не можем быть безразличными к этой этой опасности», — сказал он.