Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников воссоединения Крыма с РФ
11:32 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией.
В интервью Poilitico Зеленскому был задан вопрос о том, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года, в том числе когда работал в России. «Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», — сказал он.
