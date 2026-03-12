Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников воссоединения Крыма с РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией.

В интервью Poilitico Зеленскому был задан вопрос о том, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года, в том числе когда работал в России. «Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», — сказал он.