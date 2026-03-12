0
0
103
НОВОСТИ

Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников воссоединения Крыма с РФ

11:32 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией.

В интервью Poilitico Зеленскому был задан вопрос о том, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года, в том числе когда работал в России. «Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 12.03.2026
ИИ может не захотеть следовать законам Азимова и стать опасным в ряде отраслей — Медведев
0
18
12:00 12.03.2026
Военный суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в «Крокусе»
0
39
11:20 12.03.2026
ФСБ предотвратила в Крыму теракт против российского высокопоставленного военного
0
148
11:05 12.03.2026
США не готовы к последствиям операции в Иране для нефтяных рынков — Politico
0
150
11:00 12.03.2026
Запад обуреваем «заукраинским безумством», но это не может длиться вечно — Медведев
0
153
10:32 12.03.2026
Предположительно, небольшой метеорит разрушился ночью в районе Черноморского побережья РФ
0
208
10:29 12.03.2026
Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в кинопарке «Москино» в июне
0
174
10:20 12.03.2026
Армия РФ вклинилась на 1 км в оборону ВСУ, освободив Червоную Зарю — Марочко
0
213
10:19 12.03.2026
Собянин: Более 109 км набережных Москвы-реки благоустроили с 2011 года
0
186
10:05 12.03.2026
Минэнерго США заявило, что из американского резерва высвободят 172 млн баррелей нефти
0
224

Возврат к списку