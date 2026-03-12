Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в кинопарке «Москино» в июне

10:29

В кинопарке «Москино» 20 и 21 июня состоится семейный праздник для всех, кто интересуется искусством - фестиваль «Традиция». Он призван популяризировать и сохранить русскую культурную идентичность при помощи музыки, литературы и театральных представлений. По словам главы московского Департамента культуры Алексея Фурсина, гости смогут увидеть более 100 концертов, поэтических перформансов, лекций, спектаклей, мастер-классов и народных игр. Авторы идеи фестиваля - худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

«Традиция» — это фестиваль для самых близких: семьи, друзей, наших потомков и предков, - отметил Бояков. - Он создает пространство актуальной русской культуры, где слово “традиция” не противоречит слову “современность”, где аристократическое не противопоставляется народному, где этническое не противопоставляется глобальному, космополитическому, где люди могут почувствовать цветущую сложность русской культуры».

«Традиция» — не просто фестиваль: в каком-то смысле это идеология России будущего, воплощенная в слове, в музыке, в театральной постановке, в живописи», — полагает Прилепин.

Фестиваль состоится уже в 11-й раз. Его события будут проходить с 11:00 до 22:00. Ранее фестиваль проводился в музее «Новый Иерусалим» и усадьбе Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина). В 2025 году события фестиваля посетили около 15 тыс. человек, в нем участвовали музыканты Сергей Старостин, Сергей Летов, дуэт Zventa Sventana, ансамбль «Казачий круг», хор Сретенского монастыря, писатели Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов.

Кинопарк «Москино» — объект московского кинокластера, развиваемый столичным Департаментом культуры. Там построены шесть павильонов, 14 объектов инфраструктуры, а также натурные площадки с разнообразными декорациями, среди которых «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы».