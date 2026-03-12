Новый президент Чили заявил, что ситуация в стране хуже, чем он ожидал

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент Чили Хосе Антонио Каст заявил, что ситуация в стране хуже, чем он ожидал.

«Нам передали страну в худшем состоянии, чем мы могли себе представить. Страну с ослабленными государственными финансами. Страну, где укрепились организованная преступность и наркоторговля», — сказал он в своей первой речи в качестве главы государства.

Каст также заявил, что готов идти на непопулярные меры ради будущего благополучия Чили. «Страной не получится управлять только идеями, нужен характер. И этот характер означает быть готовым делать то, что неудобно, непопулярно, сложно. Наша страна сейчас нуждается в сильной власти», — сказал он.

Каст вступил в должность президента Чили 11 марта. Одним из основных предвыборных обещаний политика было усиление борьбы с незаконной миграцией и преступностью и создание «чрезвычайного правительства» для «восстановления порядка».