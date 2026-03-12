Запад обуреваем «заукраинским безумством», но это не может длиться вечно — Медведев
11:00 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллективный Запад обуреваем «заукраинским безумством» и русофобией, но это не может продолжаться вечно. Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт».
«Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится. Как завершались и все конфликты в истории человечества. Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня „коллективный Запад“, не может длиться вечно», — считает российский политик.
