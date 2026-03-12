Армия РФ вклинилась на 1 км в оборону ВСУ, освободив Червоную Зарю — Марочко
10:20 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие на 1 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины, освободив Червоную Зарю в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Именно в данном районе — в районе Червоной Зари, — по моей информации, уже от границы Российской Федерации на 1 км отодвинуто расстояние. То есть наши бойцы постепенно создают зону безопасности для российских граждан, которые проживают в приграничье Курской области», — сказал он.
Минобороны РФ 11 марта сообщили об освобождении Червоной Зари.
