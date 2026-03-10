0
Для подготовки аналитики в 2026 году в ЕС собираются создать свою платформу на базе ИИ

20:15 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

О планах создать собственную платформу на базе искусственного интеллекта (ИИ) для подготовки аналитики в 2026 году заявили в Европарламенте. Проект будет «способствовать достижению двух ключевых целей: рациональному управлению данными путем максимального увеличения их ценности и поддержке принятия решений на основе данных цифровых сервисов, включая использование ИИ», – отмечается в дорожной карте Европарламента. Депутаты, в свою очередь, пройдут «программу повышения грамотности в области ИИ».

