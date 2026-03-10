Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
21:20 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет список богатейших людей мира. Об этом говорится в опубликованном рейтинге журнала Forbes.
Его состояние оценивается в $839 млрд, что более чем в два раза превышает прошлогоднюю оценку ($342 млрд), уточняет издание. Второе и третье место заняли основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, их состояние насчитывает $257 млрд и $237 млрд соответственно. На четвертой строчке находится основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос с $224 млрд.
Как отмечает Forbes, в этом году в список миллиардеров вошли 3428 человека, что на 400 человек больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние увеличилось на $4 трлн и составляет рекордные $20,1 трлн. Среднее состояние миллиардера оценивается в $5,8 млрд по сравнению с $5,3 млрд в 2025 году.
Самое большое количество миллиардеров приходится на США, где их число составляет 989 человек. В Китае их 610, в Индии — 229. В список вошла 481 женщина, что составляет 14% от общего числа по сравнению с 13,4% в 2025 году и 13,3% в 2024 году.
Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло нового исторического рекорда. В список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян, предыдущий рекорд в рейтинге был зафиксирован в 2025 году — 146 человек.
Как пишет российская версия издания Forbes, суммарное состояние богатейших россиян за год также обновило исторический максимум — $696,5 млрд. Лидером списка среди российских бизнесменов стал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, за год состояние предпринимателя и его семьи возросло до рекордных для россиян $37 млрд. «Произошло это благодаря стремительному росту цен на золото и, соответственно, росту оценки его компании Nordgold», — пишет Forbes.
Следом за ним разместился президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, его капитал оценивается в $29,7 млрд. Третью строчку занял основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов ($29,5 млрд).
Делее в рейтинге — глава «Новатэка» Леонид Михельсон и его семья ($28,3 млрд), Сулейман Керимов и также его семья ($25,7 млрд).
Как отмечает издание, за год прирост в рейтинге составил девять человек. «<…> В пользу российских миллиардеров сыграло ослабление доллара — за год рубль укрепился на 16%.
